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وفد مقدمة الثورية يصل الضعين

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وصل وفد مقدمة الجبهة الثورية السودانية  بقيادة ياسر سعيد عرمان رئيس وفد الجبهة الثورية لتحرير السودان  الى الضعين حاضرة ولاية شرق دارفور

وكان في استقبال الوفد امين عام الحكومة اسماعيل ادم عبد الله ود. لواء سعيد حسن فضل الله قائد الفرقة ومقرر اللجنة الأمنية يالولاية ومدير عام الشرطة اللواء صالح المبارك والناظر محمود سعيد مادبو وعدد من القيادات والضباط والاداريين والتنفيذيين.

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وقدم امين عام الحكومة تنويرا للوفد عن الوضع الأمني بالولاية مؤكدا استتباب الوضع الأمني وان الشرطة تقدم خدماتها للمواطن وتعمل على استقرار المنطقة.

وقال معتصم أحمد صالح مسؤول الإعلام بمقدمة وفد الجبهة الثورية وفق (سونا) إن الزيارة تأتي ضمن برنامج الجبهة الثورية للتبشير بإتفاق السلام وتنوير المواطنين واصحاب المصلحة في المناطق المتأثرة بالحروب بالمكاسب التي حققها الاتفاق لهم.

الخرطوم  ( أخبار الخليج 365)

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