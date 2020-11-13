بدأت عمليات طق الصمغ العربي شجر الهشاب والطلح في غابات “اوكالما جنوب اللكندي طلح وهشاب، وود النيل ونوارة وتوزي والدالي والمزموم في مشاريع الغابات المحمية وغابة ود عايس” بولاية سنار . وفق العربية – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء عمليات طق الصمغ العربي بسنار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.