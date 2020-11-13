عاجل.. المحكمة ترفض طلب هام لـ"شقيق البشير"

الجمعة 13 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

رفض قاضي محكمة أراضي الديم جنوبي الخرطوم محمد السر السماح لشقيق الرئيس السابق عبد الله البشير بالعلاج خارج السودان.



وكان رئيس هيئة الدفاع عن عبد الله البشير، د.عادل عبد الغني، قد تقدم بطلب التمس فيه من المحكمة السماح للمتهم عبدالله العلاج بخارج البلاد، وقال إن حالة المتهم تقتضي إجراء عملية عاجلة وأودع على منضدة المحكمة تقريرا طبيا يؤكد الحالة الصحية للمتهم وتسلمت نيابة المال العام نسخة منها.

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وقد عترضت النيابة على الطلب، مشيرة الى أن الجريمة التى يواجهها المتهم من الجرائم التي تصل عقوبتها الى الاعدام أو السجن لمدة لا تتجاوز (14) عاما وبالتالي إذا سمحت المحكمة للمتهم بالسفر يمكن أن لا يعود مرة أخرى للبلاد.

واستمعت المحكمة الى شاهد الاتهام، مدير شركة شواهق، محمد نصر الدين، الذي أفاد للمحكمة بأن الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية يتعامل على أسسس تجارية، لافتا الى أن الصندوق القومي للامدادات الطبية أذا أراد الشراء أو البيع يقوم بأخذ الإذن من وزير الدفاع.

ويحاكم عبد الله البشير في قضية مخالفات مالية تتعلق بشركة شواهق.