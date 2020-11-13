عاجل.. وفد مقدمة الجبهة الثورية بقيادةعرمان يصل شرق دارفور

الجمعة 13 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

وصل الضعين حاضرة ولاية شرق دارفور وفد مقدمة الجبهة الثورية السودانية يرأسه الاستاذ ياسر سعيد عرمان رئيس وفد الجبهة الثورية لتحرير السودان ونائبه نمر عبد الرحمن ومعتصم احمد صالح مقررالجبهة الثورية والناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة وعدد من قيادات التنظيمات المشاركة في وفد المقدمة ومساعد رئيس حزب الأمة الاستاذ اسماعيل كتر وممثلي حركات الكفاح المسلح بمدينة الضعين وممثل النائب الأول من الدعم السريع وعدد من الإعلامين.



وكان في استقبال الوفد امين عام الحكومة الاستاذ اسماعيل ادم عبد الله ود. لواء سعيد حسن فضل الله قائد الفرقة ومقرر اللجنة الأمنية يالولاية ومديرعام الشرطة اللواء صالح المبارك والناظر محمود سعيد مادبو وعدد من القيادات والضباط والاداريين والتنفيذيين.

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وقدم امين عام الحكومة اسماعيل تنويرا للوفد عن الوضع الأمني بالولاية مؤكدا استتباب الوضع الأمني وان الشرطة تقدم خدماتها للمواطن وتعمل على استقرار المنطقة.

وكان الاستاذ معتصم أحمد صالح مسؤول الإعلام بمقدمة وفد الجبهة الثورية قال في تصريح لـ(سونا) إن الزيارة تأتي ضمن برنامج الجبهة الثورية للتبشير بإتفاق السلام وتنوير المواطنين واصحاب المصلحة في المناطق المتأثرة بالحروب بالمكاسب التي حققها الاتفاق لهم.