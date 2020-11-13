محاكمة شاب بقتل زوج والدته

تنظر محكمة أم درمان في وقائع البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي، وذلك على إثر إقدام شاب على قتل زوج والدته بعصا.
وكان المجني عليه قد تحدث مع ابن زوجته حول تأخره عن المنزل، إلا أن الأمر لم يرق للابن الذي قام بالاعتداء بعصا على زوج والدته، الذي نقل إلى مستشفى لتلقي العلاج إلا أن روحه فاضت لبارئها.
وبحسب صحيفة الدار، بعد اكمال الشرطة لتحرياتها عن الحادثة، حول البلاغ إلى المحكمة للسير في إجراءات المحاكمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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