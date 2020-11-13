محاكمة سائق ترحيل رياض أطفال بتهمة التحرش

كشفت شاهدة دفاع بصفتها مديرة إحدى رياض الأطفال بشرق النيل في بلاغ اتهام سائق الترحيل بالتحرش على إحدى منسوبات الرياض البالغة من العمر 3 أعوام.

وأكدت بأنها تحرص على تفقد الأطفال في كل المستويات، فيما أشارت بأن هناك مشرفات متخصصات لكل مستوى، بجانب باحثين اجتماعيين. وقالت عندما لاحظوا في إحدى المرات الشكل العام للطفلة، قامت بالاتصال بوالدها للاستفسار عن حالتها الصحية، أكد أنها تعاني من التهاب، ونوهت من خلال أسئلة الدفاع والاتهام أن السائق المتهم يعمل معها منذ فترة طويلة وأنه مازال يعمل، لافتة أن الفترة التي تغيب فيها عن العمل فترة الإجراءات في البلاغ.

Advertisements

وبحسب صحيفة الدار، حددت جلسة لمواصلة قضية الدفاع، وفي وقت سابق استجوبت المحكمة المتهم ووجهت له تهمة والبلاغ مدون من قبل والد الطفلة البالغة من العمر 3 أعوام بحماية الأسرة والطفل شرق النيل، على ضوء أورنيك جنائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)