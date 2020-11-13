تغيير المناهج يربك تجارة الكتب المدرسية بالخرطوم

تشهد حركة بيع وشراء الكتب المدرسية بأسواق الفريشة بالخرطوم توقفاً شبه كامل بسبب قرار وزارة التربية والتعليم بتغيير المناهج الدراسية، مشيرين لانتعاش حركه شراء كتب الصف الثامن أساس والثالث الثانوي.

وقال أحد بائعي الكتب سراج جمعه بحسب صحيفة السوداني، إن الكتب المتوفرة لديه ملغية وغير قابلة للبيع وغالباً بعض المواطنين يسألون عن كتب المنهج الجديد، وأشار إلى أن كتب القابلة للبيع والتي يشتريها أغلب المواطنين هذه الأيام هي كتب الصف الثامن والثالث ثانوي وذلك بسبب أن وزارة التربية والتعليم حددت لهم المنهج.

وقال أحد تجار الكتب مصطفى الحاج ان قرار وزارة التربية والتعليم بتغيير المنهج تسبب في تراجع شراء الكتب من المنهج القديم والمتوفرة حاليا هي كتب الصف الثامن أساس والثالث ثانوي وهناك ندرة في كتب الأساس من الصف الأول إلى الصف السابع، وفي انتظار صدور المنهج الجديد.

وقال الفريش محمد خالد غن الكتب يشترونها من المطابع التجارية بسعر غالٍ ومكلفة، وأيضاً هناك بعض المواطنين يبيعون الكتب بسعر رخيص ذلك نسبة لأن الكتب تكون بحالة غير جيدة وفي بعض الأوقات لا نبيع هذه الكتب ونستخدمها كعطاء.

وأشار إلى أن أكثر فصول دراسية تعاني من ندرة الكتب هي الصف الثامن،والصف الثالث ثانوي وقال ان كتب هذين الفصلين تكون متوفره بكمية قليلة .

وقال أيضاً ان كتب المنهج الجديد بعد ان يتم طباعتها لن نتمكن من الحصول عليها وبيعها بسبب لأنها توزع في المدارس فقط، وان وجدت ستكون غالية الثمن لأنها ستكون تجارية بالنظر إلى الورق الغالي الثمن وارتفاع الدولار، لافتاً لتباين الأسعار الحالية للكتب من كتاب إلى آخر، مشيراً إلى أن أغلى كتاب هو كتاب الكمياء بسعر (400) جنيه لكبر حجمه، وأقل كتاب سعراً هو كتاب البلاغة بسعر (150) جنيهاً وهناك كتب بسعر 100 جنيه، وأخرى بـ 200، أما الكتب المستعملة غالباً ما تكون بسعر أقل ما بين 50 ــ 100 جنيه.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)