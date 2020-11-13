استقرار السلع الاستهلاكية بالأسواق بإستثناء الزيوت والسكر

تشهد أسواق العاصمة الخرطوم حالة من الكساد والركود ما انعكس على استقرار الأسعار ووفرة البضائع وزيادة في السكر والزيوت.

وقال رئيس تجار الجملة بسوق أم درمان فتح الله حبيب الله لمصادر إن هنالك زيادة كبيرة جداً في خام الفول حيث ارتفع من (190) إلى (215) ألف جنيه للطن بسبب الصادر ما انعكس على أسعار الزيوت وبلغ سعر الجركانة الكبيرة عبوة (36) لترا (8) بدلاً عن(7) آلاف جنيه، وقال إن السوق يعاني من الركود والكساد.

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وقال تاجر بشرق النيل محمد الجاك بحسب صحيفة السوداني، أن هنالك ضعفاً في القوى الشرائية واستقرار أسعار السلع باستثناء السكر حيث قفز الجوال الكبير زنة (50) كيلو من (5٫800- 6٫100) جنيه إلى (6٫200) جنيه، أما سعر الزيت عبوة (36) رطلاً بسعر (6,400) جنيه واستقر باكت دقيق سيقا زنة (10) كيلو في (1,500) جنيه وسعر الكيلو (150) جنيهاً وظرف الصلصة (30-40) جنيها وقطعة صابون الغسيل (40) جنيهاً للصغيرة.

وأشار تاجر سلع بالخرطوم أحمد فتحي إلى أن القوى الشرائية تشهد تراجعاً نهاية كل عام وضعف في القوى الشرائية، لافتاً لاستقرار الأسعار بسبب الكساد، مبيناً ان سعر شاي الغزالتين عبوة (450) جراماً (600) جنيه، أما كيلو دقيق سيقا (160) جنيهاً وسعر العدس عبوة (450) جراماً بسعر (160) جنيهاً، وسعر اللبن (2) كيلو وربع (3٫5) ألف جنيه، أما زيت صباح عبوة (4) وربع لتر(1٫450) جنيهاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)