خبر فاجعة.. استشهاد أب وأبنائه الثلاثة غرقاً

حادثة أليمة وحزينة شهدتها منطقة الطالباب بمحلية الحصاحيصا، حيث استشهد أب وأبنائه الثلاثة غرقاً داخل مياه النيل الأزرق عند منطقة الطالباب، حيث ذهب الأب عبد الباقي أحمد وأبنائه الثلاثة أحمد ومحمد وعمر لمزرعتهم التي تقع جوار النيل الأزرق في الصباح الباكر للزراعة وعند موعد الفطور ذهب الابن الأصغر لإحضار الفطور من المنزل القريب من النيل وأحضر الابن الفطور وذهب للنيل من أجل احضار المياه وانزلقت قدماه داخل مياه النيل وحاول شقيقه الآخر انقاذه ولم يستطع، ولحق بهما شقيقهم الثالث من أجل انقاذهما لكن غرق أيضاً.

وعندما تأخروا حضر والدهم لمعرفة سبب تأخرهم ولم يجد أحداً على شاطئ النيل ونزل الأب داخل مياه النيل من أجل أن يجد أبنائه وغرق هو الآخر، وجاء الخبر الحزين لأهل المنطقة وظلوا مرابطين على طول شاطئ النيل الأزرق من أجل العثور على جثث الشهداء، حيث تم اخراج جثث الأبناء الثلاثة في اليوم الثاني، وجثة الوالد في اليوم الثالث عند منطقة ود المحنة بالكاملين.

Advertisements

وبحسب صحيفة الدار تحدث الأستاذ حسام الدين مصطفى وبنبرة حزينة حيث قال: لا نقول إلا ما يرضي الله، ونحن نؤمن بالقضاء والقدر، ولكن الفقد جلل والمصيبة كبيرة، وكان الخبر فاجعة لجميع أهل المنطقة ونسأله الله أن يتقبل الشهداء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)