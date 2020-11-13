الجمعة 13 نوفمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في بيان اليوم الجمعة إن الاشتباكات في إثيوبيا دفعت أكثر من 14500 شخص إلى الفرار إلى السودان المجاور منذ أوائل نوفمبر.

وذكر المتحدث بابار بالوش في إفادة صحفية في جنيف في وقت سابق أن أكثر من 4000 عبروا الحدود في غضون 24 ساعة. وثمة مخاوف بشأن نزوح جماعي لآلاف اللاجئين الإريتريين في مخيم في إثيوبيا.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مفوضية اللاجئين: 14500 فروا من إثيوبيا إلى السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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