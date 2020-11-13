محاكمة عضو لجان المقاومة بتهمة الإزعاج واعتراض الموظف العام

انعقدت بمحكمة الجريفات العامة أولى جلسات عضو لجان مقاومة بشرق النيل، يواجه تهم تتعلق بالإزعاج والإخلال بالسلامة واعتراض الموظف العام، لاعتراضه العميد شرطة مدير محلية شرق النيل، عقب الأحداث التي شهدتها منطقة الجريف، على خلفية مقتل شاب.
وانعقدت الجلسة بحسب صحيفة الدار، بحضور الشاكي وسط إجراءات أمنية مشددة، بتأمين تام من قبل شرطة المحلية، وحددت المحكمة التي يترأسها القاضي محي الدين نهاية الشهر الجاري لمواصلة في سير القضية.
الجدير بالذكر أن البلاغ مدون بقسم شرطة حلة كوكو بمحلية شرق النيل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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