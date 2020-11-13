جامعة أم درمان الإسلامية تفتح باب الشكاوى للمتظلمين من نظام الإنقاذ

أعلنت إدارة جامعة أم درمان الإسلامية لمنسوبيها عن فتح باب تقديم الشكاوى لكل من وقع عليه ظلم أو ضرر من الجامعة، أو أحد منسبويها كان على رأس العمل وبصفته الاعتبارية المنسوبة للجامعة وذلك خلال فترة حكم نظام الإنقاذ البائد.

وقالت الإدارة بحسب (سونا)، إن الشكاوى تسلم مكتوبة إلى مكتب الإدارة القانونية بالمدينة الجامعية بأبي سعد داخل ظرف مغلق ابتداءً من بعد غد الأحد 2020/11/15م، ولمدة شهر واحد، على أن يحرص مقدم الشكوى على توفير جميع البينات أو الأدلة أو القرائن التي تدعم شكواه. ويتم تقديم الشكاوي “يوم الأحد” من كل أسبوع وذلك في الفترة من الساعة “الثامنة صباحاً” وحتي “الثانية عشرة ظهراً”.

ويجئ الإعلان سعياً لإستكمال مسار تحقيق العدالة والسلام اللتين نادت بهما ثورة ديسمبر 2018م وصولاً للتعافي الإجتماعي و إعادة لحمة التماسك الاجتماعي بين مكونات المجتمع السوداني و إنفاذاً للتوصية المقدمة من اللجنة الفنية لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م و إزالة التمكين بمؤسسات التعليم العالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)