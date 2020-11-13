تاور يزور مقر السفارة السودانية بجوبا

قام عضو مجلس السيادة الانتقالي دكتور صديق تاور بزيارة لمقر السفارة السودانية بجوبا، في إطار زيارته الحالية لجمهورية جنوب السودان حيث التقى بالقائم بالأعمال جمال مالك وأعضاء البعثة الدبلوماسية السودانية. وأطلع عضو مجلس السيادة خلال اللقاء بحسب (سونا)، على المهام التي تضطلع بها البعثة في تطوير وترقية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين السودان ودولة جنوب السودان في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الوقوف والتعرف على الأصول التي تخص السودان بدولة جنوب السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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