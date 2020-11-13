اعتقال إسحاق أحمد فضل الله

قال مصدر إن قوة أمنية ترتدي زياً مدنياً اعتقلت الكاتب الصحفي بـ”جريدة الانتباهة” إسحاق أحمد فضل الله من منزله بالعيلفون نهار أمس (الخميس). وقال المصدر إن القوة سلمت إسحاق فضل أمراً بالقبض عليه، مشيراً إلى اقتياده بعربة خاصة ونقله للسجن وبمعيته حقائبه بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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