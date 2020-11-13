المحكمة ترفض لشقيق البشير العلاج بالخارج

رفض قاضي محكمة أراضي الديم جنوبي الخرطوم محمد السر السماح لشقيق الرئيس السابق عبد الله البشير بالعلاج خارج السودان.

وكان رئيس هيئة الدفاع عن عبد الله البشير، د. عادل عبد الغني، قد تقدم بطلب التمس فيه من المحكمة السماح للمتهم عبدالله العلاج بخارج البلاد، وقال إن حالة المتهم تقتضي إجراء عملية عاجلة وأودع على منضدة المحكمة تقريراً طبياً يؤكد الحالة الصحية للمتهم وتسلمت نيابة المال العام نسخة منها.

وبحسب صحيفة السوداني، فقد اعترضت النيابة على الطلب، مشيرة إلى أن الجريمة التى يواجهها المتهم من الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن لمدة لا تتجاوز (14) عاماً وبالتالي إذا سمحت المحكمة للمتهم بالسفر يمكن أن لا يعود مرة أخرى للبلاد.

واستمعت المحكمة إلى شاهد الاتهام، مدير شركة شواهق، محمد نصر الدين، الذي أفاد للمحكمة بأن الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية يتعامل على أسسس تجارية، لافتاً إلى أن الصندوق القومي للإمدادات الطبية أذا أراد الشراء أو البيع يقوم بأخذ الإذن من وزير الدفاع.

والجدير بالذكر أن عبد الله البشير يحاكم في قضية مخالفات مالية تتعلق بشركة شواهق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)