مصفاة الخرطوم تعمل بطاقتها المعتادة ولا صحة لخبر توقفها

نفت إدارة مصفاة الخرطوم الخبر الذي نشرته صحيفة محلية صادرة في الخرطوم صباح الجمعة بتوقف المصفاة وأكدت سير العمل بصورة طبيعية، وأكدت متابعات أخبار الخليج 365 تزويد المصفاة لمئات تناكر الوقود المتوجهة لمدن وولايات السودان المختلفة.

حذر خبراء ومراقبون، من تعطل وشيك لمصفاة الخرطوم للبترول، بضاحية الجيلي، شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، بعد أن تخطت فترة صيانتها المواقيت المحددة، وحذروا من التأثيرات السياسية والاقتصادية الخطيرة التي ستنعكس على البلاد حال تعطل المصفاة.

وكشف مصدر مطلع بالمصفاة في الأيام الماضية لصحيفة أخبار الخليج 365 أن إدارة المصفاة تستعجل الحكومة للموافقة على ترتيبات موعد الصيانة وتصديق ميزانية الصيانة بصورة عاجلة وحمل المصدر وزارتي المالية والطاقة مسئولية تأخير صيانة المصفاة بحجة توفير المبالغ اللازمة للصيانة وتوفير مبالغ كبيرة لضمان استيراد المواد البترولية لفترة توقف المصفاة للصيانة التي قد تمتد لشهرين.

وقال الخبير الإقتصادي إبراهيم التاج لصحيفة أخبار الخليج 365 أنه يتحتم على وزراة المالية تخصيص إعتمادات كافية لإستيراد الوقود قبل موعد توقف المصفاة لأعمال الصيانة وأضاف (على وزارة المالية توفير ما لا يقل عن 500 مليون دولار لإستيراد المشتقات البترولية المتنوعة لضمان إستمرار الحياة بشكل طبيعي في السودان خلال فترة توقف المصفاة).

ويشهد قطاع النفط في السودان إرتباكا غير مسبوق ينعكس ذلك بتزاحم ألاف السيارات والمركبات حول محطات التزود بالوقود ويكشف حجم الأزمة التي يعانيها سكان العاصمة الخرطوم والمدن السودانية، جراء ندرة غير مسبوقة لمادة البنزين والجازولين، مما أثار حالة من التذمر والاستياء والغضب في أوساط المواطنين.

يوم الخميس شهد أحدث فصول إخفاقات قطاع النفط حيث شهدت مؤسسة النفط الذراع الرئيس لوزارة الطاقة السودانية فرز عطاءاً لتوريد باخرتين بنزين (80 ألف طن) تقدم للعطاء نحو 6 شركات كبرى وبعد أن تم ترسية العطاء للشركة صاحبة أفضل عرض وأقل سعر، تم إلغاء العطاء بطريقة مريبة.

ورغم إعلان الحكومة السودانية بدء تنفيذ الأسعار الجديدة للوقود، ليصبح سعر لتر الجازولين الخدمي 46 جنيها والبنزين 56 جنيها، فيما يبلغ سعر لتر الجازولين التجاري 106جنيهات و120 جنيها للبنزين، إعتباراً من مساء يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 ، إلا أن ازمة الوقود لم تراوح مكانها.

وبحسب متابعات أخبار الخليج 365 تعاني مدن الولايات السودانية المختلفة أزمة حادة في البنزين والجازولين ووصل سعر جالون البنزين لأكثر من 2000 جنيه في السوق السوداء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)