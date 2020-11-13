مقتل وإصابة خمسة من شرطة النجدة بكرري

قُتل ضابط برتبة ملازم أول وآخر صفوفي في تبادل نار مع لص هارب فجر اليوم. وأبلغ مصدر مطلع أن إحدى دوريات شرطة النجدة بقسم شرطة الفتح بمحلية كرري تلقت بلاغاً بحدوث سرقة في إحدى المزارع بدائرة الاختصاص، فتحركت قوة وتتبعت اللص الذي قام بسرقة المزرعة وعثرت على المسروقات في منزله ولم تجده، فقامت بالقبض على أفراد أسرته.

وكشف المصدر بحسب صحيفة السوداني، أن اللص عاد للمزرعة وتمكن من ضرب شرطي الخدمة الخاصة في المزرعة بسلاح أبيض (فرار) واستولى على سلاحه الناري، وتوجه إلى قسم الشرطة وضرب حارس الباب ثم صعد إلى جبل مجاور للقسم لحقته قوة بقيادة الملازم أول محمد علي، وتبادل معهم النار مما أسفر عن مقتل الضابط وشرطي آخر وإصابة ثلاثة آخرين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)