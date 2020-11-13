عاجل.. مقتل وإصابة خمسة من شرطة النجدة بكرري

الجمعة 13 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قُتل ضابط برتبة ملازم أول وآخر صفوفي في تبادل نار مع لص هارب فجر اليوم.



وقالت تقارير إن إحدى دوريات شرطة النجدة بقسم شرطة الفتح بمحلية كرري تلقت بلاغاً بحدوث سرقة في إحدى المزارع بدائرة الاختصاص، فتحركت قوة وتتبعت اللص الذي قام بسرقة المزرعة وعثرت على المسروقات في منزله ولم تجده، فقامت بالقبض على أفراد أسرته.

وتابعت التقارير أن اللص عاد للمزرعة وتمكن من ضرب شرطي الخدمة الخاصة في المزرعة بسلاح أبيض (فرار) واستولى على سلاحه الناري، وتوجه إلى قسم الشرطة وضرب حارس الباب ثم صعد إلى جبل مجاور للقسم لحقته قوة بقيادة الملازم أول محمد علي، وتبادل معهم النار مما أسفر عن مقتل الضابط وشرطي آخر وإصابة ثلاثة آخرين.

وفيما يلي اسماء الشهداء والمصابين، وهم:

استشهاد الملازم اول/ محمد علي ابراهيم، والوكيل عريف/ نصر الدين عبد الرحمن. واصابة كل من: رقيب/ طه ريحان. عريف/ أيمن عبد الله. جندي/ حسن الطاهر. يتبعون لقسم شرطة الفتح ١ بكرري.