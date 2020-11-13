الصحة الاتحادية: لا اتجاه لتأجيل المدارس

قطعت مديرة الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية د. تهاني أمين بعدم وجود اتجاه لتأجيل افتتاح المدارس ما لم تحدث مستجدات وبائية جديدة. وطالبت الجهات الحكومية والرسمية باتباع الإشتراطات الصحية السلمية. وكشفت في حديثها بحسب صحيفة السوداني، عن إعادة تأهيل مستشفى جبرة للعزل الصحي، وقالت إن السودان يشهد يومياً تسجيل إصابات بالكورونا. وحول منع التجمعات ذكرت د. تهاني أن الأمر بيد اللجنة العليا للطوارئ وأن آخر بيان للجنة أوصى المحليات بتنظيم التجمعات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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