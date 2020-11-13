منظمة أسر الشهداء تصف الحكومة بالمتواطئة

قال الأمين العام لمنظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر والد الشهيد عبد السلام كشة أنهم يطالبون بتدويل قضية فض اعتصام القيادة العامة، مشيراً إلى أن لجنة أديب تتماطل ولم تفِ بوعدها بأن تعمل على إعادة تشكيل اللجنة بتمثيل أسر الشهداء وباختيار شخصية قانونية تمثل أسر الشهداء.

وجزم كشة من خلال تصريحه بحسب صحيفة السوداني، بأن اختيار أديب لرئاسة لجنة التحقيق في فض الاعتصام تم بصورة دقيقة لتنفيذ الأجندة المطلوبة منه، منوهاً إلى تواطؤ الحكومة بتغيير حاضنتها السياسية وتشكيل حاضنة جديدة من قوى خيانة الثورة وأحزاب الهبوط الناعم من داخل قوى الاجماع الوطني وكتلة نداء السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)