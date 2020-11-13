البنك الدولي يدعم التعليم الأساسي في السودان

صادق مجلس إدارة البنك الدولي على مشروع دعم التعليم الأساسي في السودان الممول من خلال منحة تنفيذ خطة قطاع التعليم بواسطة الشراكة الدولية للتعليم بقيمة (61.5) مليون دولار أمريكي في 10 نوفمبر 2020م.

وقال تعميم من وزارة التربية والتعليم العام أمس بحسب صحيفة الصيحة، إن الهدف الإنمائي للمشروع يتمثل في زيادة الالتحاق بالمدارس والاستمرار فيها وتحسين كفاءة القراءة للبنين والبنات في الصفوف الأولى من التعليم الابتدائي بالمدارس.

وأكدت الوزارة أن المشروع سيسهم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم، وأن تدخلات المشروع الرئيسية تهدف لدعم وزارة التربية والتعليم في تحسين الإنصاف والكفاءة ونتائج التعلم لنظام التعليم من خلال تمويل المنح المدرسية القائمة على الإداء، والتطوير المهني للمعلمين، وتوفير الكتب المدرسية وماد القراءة، وإدارة النظم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)