جريمة خطرة جديدة “وسط الخرطوم” لمنتحلي صفة القوات النظامية

تولت شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية برئاسة التحقيقات الجنائية، تحريات دقيقة حول أخطر حادثة نهب مسلح تشهدها العاصمة مؤخراً، وذلك عقب اقتحام تشكيل إجرامي مسلح على متن مركبتي بوكس وتاتشر متجر لقطع غيار سيارات بالمنطقة الصناعية الخرطوم مساء أمس الأول، وتهديد صاحب المتجر بالسلاح الناري.

وأجبر المتهمون التاجر على فتح خزانته عنوة تحت تهديد السلاح ونهبوا (3) مليارات و(750) ألف جنيه سوداني، بعد انتحالهم لصفة القوات النظامية، وقاموا بإغلاق باب المحل من الخارج، وفور تلقي البلاغ شرعت الشرطة في الإجراءات القانونية وتدوين بلاغ بالرقم (2020/69م) تحت المواد (175/21) ق. ج، وتم تشكيل فريق ميداني يتبع للفيدرالية للبحث وجمع المعلومات.

وأكد مصدر شرطي بحسب صحيفة الصيحة، أنه تم تحديد هوية المتهمين، بينهم معتاد جرائم له عدة سوابق بموقع الجريمة في ذلك اليوم، وتم القبض عليه بالخرطوم بحري بعد مقاومة شرسة، وأقر بمشاركته في عملية النهب، وأضاف المصدر أنه بعد البحث وجمع المعلومات تم التأكد من وجود المتهم الثاني بأم درمان الثورة وتم القبض عليه أمس، وأسفر تفتيش منزله عن العثور على (500) ألف جنيه سوداني مزيفة، وبعض المستلزمات العسكرية، وأشار المصدر إلى أن هناك عدة بلاغات مماثلة بأقسام الولاية وبنفس أوصاف العربات التي استغلت في ارتكاب الجريمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)