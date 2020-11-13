المخابرات: مقبرة شمال المرخيات لا تخص منسوبين للجهاز

نفى جهاز المخابرات العامة، ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول مقبرة شمال المرخيات بكرري والتي راج أنها تخص أفراداً من جهاز الأمن كانوا قد سقطوا شهداء عند غزو حركة العدل والمساواة لأم درمان.

وأكد الجهاز في بيان أمس بحسب صحيفة الصيحة، أن الخبر عار من الصحة، وأعلن جاهزيته التامة للتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة وتمليكهم المعلومات الصحيحة حول الأمر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)