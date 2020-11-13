إغلاق جسر شمبات ومظاهرات وسط الخرطوم

أغلق متظاهرون مساء أمس (الخميس) جسر شمبات الرابط بين بحري وأم درمان، وأضرم محتجون النيران عند مدخل الجسر احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية مما أدى لتعطيل حركة المارة لساعات طويلة.

في السياق شهد شارع القصر بالخرطوم مسيرة جماهيرية نددت بسياسات الحكومة الاقتصادية، ورصدت مصادر لافتات مكتوب عليها عبارة تنادي برحيل الحكومة، وقامت الشرطة بإغلاق شارع القصر في وجه المتطاهرين بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)