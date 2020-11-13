أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة: * اتهام وزارة الصحة ببيع (14) عربة إسعاف * إعفاء مديري الإمدادات الطبية ومياه الخرطوم * بوث: كبرى الشركات الأمريكية تتطلع للاستثمار بالسودان * خطة لإنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالخرطوم * جريمة خطرة جديدة لمنتحلي صفة القوات النظامية * العدل تستعين بمستشار من جنوب أفريقيا لوضع الدستور صحيفة السوداني: * إقالة مدير الإمدادات الطبية * (الصحة): لا اتجاه لإغلاق المدارس * (الشيوعي): الأزمة الاقتصادية ستؤدي لاقتلاع الحكومة صحيفة الدار: * الغموض يكتنف المقبرة الجماعية التي عثر عليها بأم درمان * الفيدرالية تداهم وكر عصابة بعد اختطاف عائلة عربية بالخرطوم * محاكمة سائق ترحيل رياض أطفال بتهمة التحرش بطفلة * كارثة نيلية.. استشهاد أب وأبنائه الثلاثة غرقاً بالحصاحيصا * محكمة المتهمين في مجزرة الأبيض تواصل جلساتها * تعرض السفارة السعودية في هولندا لحادث إطلاق نار الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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