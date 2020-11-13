الجمعة 13 نوفمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 55 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أى وفيات، فيما جرى تسجيل شفاء 10 حالات، وأوضحت وزارة الصحة السودانية - فى بيان عن التقرير الوبائى - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 35 اصابة فى الخرطوم، وباقى الحالات فى 3 ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 14 ألفا و401 حالة، بينها 1116 وفاة، و 9535 شخصا تعافوا. وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على إجمالي حالات كورونا بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.