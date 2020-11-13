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قرار بالعفو العام عن جميع من حمل السلاح

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اصدر الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الخميس قراراً بالعفو العام عن جميع من حمل السلاح او شارك في اي من العمليات العسكرية او الحربية او ساهم باي فعل او قول يتصل بالعمليات القتالية.

واستثنى القرار والذي يحمل الرقم (249) لسنة 2020 وفق ( سونا ) من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية او من يواجهون إتهامات او دعاوى جنائية بجريمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية، كما استثنى القرار من يواجهون بلاغات واحكام متعلقة بالحق الخاص واحكام القصاص الا بعد إستيفاء الحق الخاص ويسري القرار من تاريخ التوقيع عليه.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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