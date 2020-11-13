ولادة أول طفلة أثيوبية بمعسكر للايواء بالسودان

احدي السيدات الاثيوبيات اللائي عبرن الحدود الى السودان خوفا من الموت لتهب الحياة لمولودة جديدة وضعتها داخل الحدود السودانية، لتسجل الحالة الاولى من نوعها منذ بدء الصراع في ارض جدودها في اقليم التقراي بين الحكومة في اديس ومن تمرد عليها في التقراي قبالة الحدود مع القضارف وكسلا.

السيدة دانشا الخميس انجبت طفلة داخل معسكر الايواء المؤقت بالقرية ثمانية بالفشقة كأول حالة انجاب في ظل الوضع الجديد وقالت والدة الطفلة (لسونا) انها “سعيدة بابنتها الثانية وانجابها بالسودان بعد فرارها من جحيم الحرب والاقتتال الدائر بالحمرا” .

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