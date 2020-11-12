وضع العلامات الحدودية بين السودان والجنوب يناير المقبل

عقد السودان وجنوب السودان، اجتماعات بالخرطوم لبحث قضية ترسيم الحدود؛ تواصلاً لاجتماعات عُقدت في جوبا الأسبوع الماضي.

وقال رئيس مفوضية د. معاذ تنقو؛ إن الطرفين السودان وجنوب السودان؛ سيشكلان لجنة فنية من 80 عضواً لوضع العلامات في حدود البلدين يناير المقبل.

وقال تنقو في كلمة أمام اجتماع اللجنة المشتركة بالخرطوم اليوم الخميس؛ إن الحدود لتحديد السيادة ولكنها لن تكون جامدة؛ وإنما ستكون مرنة مفتوحة تراعي لأهل المصلحة؛ وتطور مصالحهم المشتركة؛ واستعجل تنقو اللجنة الفنية المشتركة لإكمال أعمالها.

من جانبه، قال مدير المساحة في السودان؛ رئيس اللجنة الأمين بانقا؛ إن التكليف الملقى على عاتق الطرفين إعداد ملف كامل عن ثلاث نقاط؛ الأولى المناطق المتفق عليها؛ والثانية المناطق المختلف عليها؛ والتي ستتم مناقشتها لوضع الملفات والأساس بناءً على الوثائق والمستندات؛ وأضاف “سنقترح أنجع السبل”،

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ونوه بانقا خلال كلمته وفق صحيفة السوداني إلى أن النقطة الثالثة إعداد ملف حول المناطق المدعاة التي يدعيها كل طرف بأنها داخل حدوده، وأشار بانقا إلى أن السودان تربطه علاقات ممتازة مع دولة جنوب السودان؛ وقال إنّ العمل في القضايا كان في السابق يمثل مُعاناة لوجود معارضة البلدين، إلا أن الوضع الآن اختلف

وسيشارك الذين كانوا في المعارضة في تأمين وفود ترسيم الحدود، في وقت، أكد ممثل الاتحاد الأفريقي بالخرطوم؛ محمد بن عيش؛ أن استكمال الحدود ينمي الاستقرار؛ وقال إن الفترة التي قضتها اللجنة ليست بالقصيرة ويجب أن تكثف من الجهود لاستكمال ما تبقى من العمل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)