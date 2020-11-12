وصلت اعداد اللاجئين الاثيوبيين الفارين والذين عبرو فعليا الى ولايتي كسلا والقضارف اكثر من خمسة الالاف من بينهم اعداد كبيرة من النساء والاطفال، بينما بدات حكومتا الولايتين اتخاذ خطوات عملية لايجاد معسكرات للفارين بعد استقبالهم في مناطق مؤقتة .
وقد اتفقت حكومة كسلا والمفوضية السامية للاجئين ومعتمدية اللاجئين في اجتماع جامع عقد الخميس وفق ( سونا ) على ضرورة الاسراع بتجهيز المعسكرات وتوفير الخدمات لمقابلة التدفقات المستمرة لهؤلاء اللاجئين الاثيوبيين الفارين من الصراع الذي اندلع في بلادهم هذه الايام.
واكد الاجتماع المشترك الذي تراسه امين عام حكومة ولاية كسلا بالانابة محمد موسى عبد الرحمن مع منسق عمليات الطوارئ بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين هيسي مان وشارك فيه ممثل معتمدية اللاجئين ومستشار الوالي لشئون المنظمات
علي اهمية تسريع الخطى في الاجراءات المتعلقة باستقبال اللاجئين الاثيوبيين بالمعسكرات المؤقتة بالولاية في منطقة حمداييت وتجهيزها بالشكل المطلوب، وتوفير الاحتياجات والخدمات الضرورية بها من مياه وغذاء وخدمات الرعاية الصحية، تمهيدا لنقلهم الى المعسكرات الدائمة لمقابلة الاعداد المتزايدة والتدفقات المستمرة من اللاجئين الاثيوبيين الفارين من ويلات الحرب التي يشهدها إقليم التقراي المتاخم لولايتي كسلا والقضارف .
كما امن الاجتماع وناقش الخطط التفصيلية التي تحقق جوانب توفيق اوضاع اللاجئين وضرورة نقلهم الي المعسكرات الدائمة التي تم تحديدها سواء بالولاية او ولاية القضارف بالاضافة الى اهمية فصل العسكريين من المدنيين ومراعاة الظروف الصحية وتقديم الخدمات العلاجية لهم .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تواصل تدفق اللاجئين الاثيوبيين الفارين من القتال على السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.