الفرقة ( 22 ) مشاة تنفذ برنامج الرماية السنوي

نفذت الفرقة 22 مشاة بابنوسة برنامج الرماية السنوي لضباط وضباط صف وجنود الفرقة بدروة الفرقة 22 مشاة بمدينة الفولة حاضرة غرب كردفان، بمشاركة اللواء الركن ضياء الدين احمد العوض قائد الفرقة وقال قائد الفرقة وفق ( سونا ) ان برنامج الرماية السنوي يجيئ في ختام فعاليات التدريب السنوي للعام الجاري 2020م بعد الانتهاء من طابور السير الطويل وإختبار مدى اللياقة البدنية للضباط ولأفراد وأبان ان برنامج الرماية يهدف ايضا لإختبار قدرة الأفراد على الرماية في الاهداف المحددة، كما انه يعطيهم الثقة في النفس والسلاح والعيش في أجواء المعركة متى ما احتيج لها. واضاف قائد الفرقة ان برنامج الرماية يمنح قيادة الفرقة مؤشرات التخطيط للعام القادم في مجال التدريب، خاصة في جوانب دقة رماية الافراد في الاهداف المحددة والملحوظات على السلاح إما بزيادة جرعات التدريب او صيانة الاسلحة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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