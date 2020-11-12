شاهد بالفيديو : المنتخب السوداني يخسر أمام نظيره الغاني و تعرض هوبير فيلود لاعتداء غريب!

حقق المنتخب الغانى، فوزًا مهمًا على نظيره السودانى، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على استاد كيب كوست الرياضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون، حيث أحرز ثنائية الفوز لـ”النجوم السوداء” القائد أندريه آيو مهاجم فريق سوانزى سيتي الإنجليزي في الدقيقتين 19 من ركلة حرة مباشرة، و81 من عمر اللقاء.

وفى لقطة مثيرة للجدل اعتدى الحكم المساعد فى مواجهة منتخب غانا وضيفه السودانى، على الفرنسى هوبير فيلود المدير الفنى للمنتخب السودانى.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية اعتداء الحكم المساعد على المدرب الفرنسى ليُسقطه على الأرض فى مشهد غريب على الملاعب وذلك عقب اعتراضه على إحدى القرارات التحكيمية

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بهذه النتيجة، يواصل منتخب غانا تربعه على جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة في أول جولتين، بينما يأتى منتخب السودان في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)