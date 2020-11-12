تكدُّس (65) شاحنة أدوية لعدم وجود مخازن بالإمدادات

كشف مقطع فيديو لسائقي شاحنات مُحمّلة بالأدوية، عن تكدُّس الشاحنات بالميناء عند مدخل مايو لأكثر من أسبوعين بعد رفض الصندوق القومي للإمدادات الطبية تفريغ الأدوية بحجة أن المخازن لا يوجد بها مكان لأدوية إضافية.
وأوضحوا أنّ عددها أكثر من (65) شاحنة، واستهجنوا سلوك مدير الإمدادات ورفضه استلام الشاحنات، وأبدوا تعجُّبهم من أنّ المُستشفيات والمرضى يشكون انعدام الدواء، فيما يتحدث مدير الإمدادات عن عدم الاستلام بحجة أنّ مخازن الأدوية مُمتلئة..!
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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