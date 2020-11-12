(707) إصابة بكورونا خلال 10 أيام

كشفت مديرة الأوبئة بوزارة الصحة؛ الدكتورة تهاني امين؛ عن تسجيل البلاد 707حالات إصابة بفيروس كرونا في الموجة الثانية للجائحة منذ مطلع نوفمبر الماضي حتى الآن، مشيرة إلى تزايد حالات الإصابة عالميا. نافية أي اتجاه للإغلاق الكلي او الجزئي بالبلاد.

وأشارت تهاني في حديثها لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق؛ الى أن أكثر حالات الإصابة في الموجة الثانية تركزت في ولاية الخرطوم وأعداد متفاوتة بجميع ولايات البلاد .

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وقالت تهاني إن اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية؛ أصدر بيانًا ناشد فيه جميع القطاعات بأهمية اتباع الإجراءات الصحية تفاديًا لانتشار الموجة الثانية .

مشيرة الى أن الأوضاع الصحية لمجابهة الجائحة الآن أفضل من فترة الموجة الأولى للكرونا. كاشفة عن افتتاح مركز العزل الصحي بمنطقة جبرة بالخرطوم لاستقبال أكبر أعداد من المصابين بالكرونا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)