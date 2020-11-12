فنان سوداني يعرض أعماله بمتحف”محمود مختار” بالقاهرة

شهد متحف “محمود مختار” بالقاهرة؛ إفتتاح المعرض التشكيلي، تحت عنوان 25 عاماً من الفن، قام باعدادة جاليري “خان المغربي” احتفالاً بربع قرن من افتتاحه .

حيث قدم المعرض أعمالاً للفنانين الذين أثروا قاعة الجاليري بأعمالهم خلال 25 عام مضت، وتمثل في مجموعها زاوية مهمة من تاريخ الفن المصري، من حيث عدد الفنانين المشاركين.