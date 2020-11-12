فنان سوداني يعرض أعماله بمتحف”محمود مختار” بالقاهرة

شهد متحف “محمود مختار” بالقاهرة؛ إفتتاح المعرض التشكيلي، تحت عنوان 25 عاماً من الفن، قام باعدادة جاليري “خان المغربي” احتفالاً بربع قرن من افتتاحه .
حيث قدم المعرض أعمالاً للفنانين الذين أثروا قاعة الجاليري بأعمالهم خلال 25 عام مضت، وتمثل في مجموعها زاوية مهمة من تاريخ الفن المصري، من حيث عدد الفنانين المشاركين.
وبلغ المشاركين في المعرض حوالي 42 فناناً، وأكثر من 140 عملاً فنياً تنوعت اساليبهم واتجاهاتهم .
وجاءت مشاركة الفنان السوداني عادل كبيدة ، تحت عنوان تجربة تشكيلية خارج الإطار، بالرسم علي ثمرة نبات القرع، تنحو الى تأسيس مفاهيم جديدة للاستلهام واحترام الإرث البصري للأمة.
ولد كبيدة في السودان و تخرج من كلية الفنون الجميلة 1980 ، هاجر منذ الثمانينات إلى القاهرة ، وحصل على شهادات فنية اخرى، و فضل الاستقرار في القاهرة و قد استوحى إلهامه من الثقافة والبيئة السودانية ، علاوة على جذوره الأفريقية .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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