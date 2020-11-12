إعفاء مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية

أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، قراراً الخميس بإعفاء د. صيدلي عفاف شاكر الزين النحاس من وظيفة مدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية المكلف. وأكد مجلس الوزراء أنّ القرارا استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م وبناءً على توصية وزير الصحة الاتحادية المكلف. Advertisements وتم بموجب القرار تكليف د. بدر الدين محمد أحمد الجزولي بتسيير مهام الصندوق القومي للإمدادات الطبية لحين تعيين مدير جديد. ووجه القرار، وفق صحيفة السوداني وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والصحة والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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