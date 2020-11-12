إعفاء مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم

أصدر والي الخرطوم، أيمن خالد نمر، قراراً بإعفاء المهندس أنور السادات الحاج محمد من منصب مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم. كما أصدر والي الخرطوم، وفق صحيفة السوداني قراراً بتعيين المهندس مأمون عوض حسن صديق مديراً عاماً لهيئة مياه ولاية الخرطوم. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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