التعايشي يلتقي المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث

إلتقى الأستاذ محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي اليوم بالقصر الجمهوري المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان دونالد بوث ، حيث بحث اللقاء إستعداد وإلتزام الحكومة السودانية بجميع مكوناتها بشأن ترتيبات إنسحاب بعثة يوناميد وإستقبال بعثة يونيتامس بنهاية هذا العام وإطمأن على إستعدادات وترتيبات الحكومة السودانية فيما يتصل بحفظ أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وتطرق اللقاء بحسب (سونا)، إلى الخطوات التي تمت لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأمن الإجتماع على ضرورة إستكمال هذه الخطوات بما يسهم في دعم المشروعات التنموية والإقتصادية بالبلاد، نظراً إلى أن السودان قد تضرر كثيراً جراء وضعه في هذه القائمة.

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وتناول اللقاء أيضاً إتفاقية جوبا لسلام السودان الموقعة في الثالث من أكتوبر الماضي بدولة جنوب السودان، حيث أكد الطرفان أهمية إنضمام بقية الأطراف غير الموقعة لمسيرة السلام، كما أمن اللقاء على ضرورة مساندة ودعم شركاء وأصدقاء السودان في تنفيذ إتفاق السلام وإنزاله على أرض الواقع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)