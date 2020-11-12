الموارد المعدنية تحصل أكثر من ٣ مليارات جنيه

حققت الشركة السودانية للموارد المعدنية نسبة تحصيل في أكتوبر المنصرم بلغت ٤٨٠٪، وكان الربط المالي المقرر من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للشركة، وفق موازنة العام ٢٠٢٠م لشهر أكتوبر نحو (٦٩٥.٨٨٩) مليون جنيه، بلغت جملة الايرادات اكثر من (3،328) مليار جنيه.
وأوضحت الشركة في تعميم صحفي اليوم (الخميس) بحسب صحيفة السوداني، أن عملية تحصيل الربط يوزع على الشركاء، وهم جهات وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، الولايات التي حققت نسبة ٦٤١٪ عن الربط المطلوب.
وأرجعت الشركة فضل هذا الإنجاز، للمجهودات المكثفة التي تبذلها الشركة السودانية للموارد المعدنية، من خلال إحكام الرقابة والتفتيش والإشراف، وصولاََ لتحقيق كفاءة أداء مما انعكس إيجاباً على نسب التحصيل المحقق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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