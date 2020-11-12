وصول مستشار من جنوب أفريقيا للمساعدة في وضع دستور للبلاد

أعلنت وزارة العدل عن وصول مستشار من جنوب أفريقيا لمساعدة الوزارة في بناء دستور جديد للسودان.

وكشف وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري، عن أن المستشار سيبدأ العمل خلال الأسبوعين القادمين، وقال إن وزارته تعكف على عمل بناء ووضع دستور يشارك فيه كل الناس ويدعم قضاياهم ويكون دستوراً مجمعاً عليه ويكتب له التوافق والبقاء لأطول فترة زمنية ممكنة.

Advertisements

وأعلن عبد الباري في ورشة الاصلاح المؤسسي لوزارة العدل اليوم الخميس بحسب صحيفة السوداني، عن مساعدة وكالة الولايات المتحدة الامريكية للتنمية الدولية في كتابة دراسة تكميلية في وزارة العدل، وتقديم دعم للوزاة العدل عبارة عن أجهزة إلكترونية تساعد في حوسبة العمل داخل الوزارة، مضيفاً من بينها جهاز “سيرفر” يصل لأول مرة السودان ويكفي لتشغيل الحكومة كلها، بالإضافة إلى أجهزة أخرى، أكد أنها سوف تساعد في إحداث التحول الديمقراطي والرقمي المنشود للوزراة.

وأقر نصر الدين بحوجة الوزارة إلى إعادة هيكلة ضمن الإصلاح المؤسسي المطلوب والتطوير عبر الحوسبة لتتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين، منوهاً تواصلها مع عدد من الجهات داخل السودان وخارجه لمد يد العون للوزارة حتى تشرع في الإصلاحات الضرورية، ونوه إلى أنها لا تستطيع القيام بكل الإصلاحات في ظل إمكانياتها المحدودة، وأن الظروف التي تمر بها الدولة لا تستطيع أن توفر لها ما نحتاجه من إمكانيات مادية وتكنولوجيا للقيام بهذه الإصلاحات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)