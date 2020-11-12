أولياء أمور التلاميذ يتخوفون من تأجيل جديد للعام الدراسي

أبدى عدد من أولياء أمور التلاميذ مخاوفهم بتأجيل العام الدراسي الذي قد تقرر له 22 من نوفمبر الجاري، في ظل ما أسموه من عدم اتضاح الرؤية، وما تردد عن نقص في الإجلاس والكتاب المدرسي إضافة لأزمتي الخبز والوقود بشأن تراحيل المدارس.

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وقال عدد من أولياء الأمور بحسب صحيفة اليوم التالي، إن هناك مخاوف حقيقية من عدم استئناف العام الدراسي، خاصة في ظل ما يتردد من تقارير إعلامية تشير إلى حتمية الإغلاق الكامل بسبب الموجة الثانية لجائحة كورونا، وفشل وزارة التربية بحسب تصريحات الوزير من التمكن من طباعة الكتاب المدرسي، لجهة امتناع عدد من الدول في توفير المبالغ اللازمة بجانب ما أسماه بمماطلة وزارة المالية.

بينما شكا عدد من أولياء الأمور من مسألة ارتفاع الأسعار والغلاء قد يشكل عائقاً في توفير الأدوات المدرسية لأبنائهم، بجانب الرسوم الدراسية العالية التي تم فرضها من بعض المدارس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)