الحكومة تعلن مراجعة كافة الاتفاقيات المبرمة مع الصين

كشف وكيل النفط بالوزارة د. حامد سليمان حامد عن مراجعة كافة الاتفاقيات مع دولة الصين في مربع 6، وقال إن المربع يعد أكبر المربعات التي بها احتياطيات، لافتاً إلى أن مراجعة الاتفاقيات تتقاطع مع مصالح بعض الجهات والأفراد.

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وأوضح حامد بحسب صحيفة اليوم التالي، أن ملف مديونية الصين وملف مراجعة الاتفاقيات منفصلان عن بعضهما البعض، منبهاً إلى أن رفع الدعم عن الوقود لن يوفر إيرادات للدولة وإنما سيوقف نزيف المنصرفات، وأردف قائلاً “إن المالية قفلت بلف صرف عبر رفع الدعم”.

وأعلن حامد عن وجود إصلاحات كبيرة ستتم في قطاع النفط قبل نهاية العام، من بينها إعادة هيكلة القطاع الذي يعاني ترهلاً كبيراً، وأضاف “هنالك خلل هيكلي كبير في القطاع، هذا القطاع عندما كان الإنتاج في تخوم 500 ألف برميل كان العدد فيه أقل من العدد الحالي”، وزاد “ومع تدني أسعار النفط عالمياً وتدني الإنتاج إلا أن هذا القطاع شهد زيادة مهولة في العدد“.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)