(الفيفا) يحمّل (الاتحاد) مسؤولية عدم إصدار بطاقة انتقال مؤقتة لـ(المدينة)

رفع نادي المريخ تظلماً لإدارة نظام الانتقالات الدولي (TMS) في الفيفا، معترضاً فيه على عدم إصدار الاتحاد السوداني بطاقة انتقال مؤقتة للاعبه بكري المدينة، عقب انتهاء إعارته لناديي القوة الجوية العراقي وظفار العماني، مما تسبب في حرمان نادي المريخ من ضم بكري للكشف الإفريقي، ومنعه من المشاركة في مباريات الدورين التمهيدي والأول من دوري أبطال إفريقيا للعام الحالي.
وبحسب صحيفة اليوم التالي، تلقى نادي المريخ ممثلاً في المهندس أبو بكر عوض المسؤول عن إدارة نظام الانتقالات الدولي (TMS) رسالة من إدارة سيستم الفيفا قبل قليل، ذكرت أن الاتحاد السوداني كان مطالباً بعدم قبول رفض الاتحاد العراقي إرسال بطاقة اللاعب بكري، وتقديم منازعة عبر النظام للرفض، مع توضيح مسبباتها ورفع المستندات المؤيدة لها عبر السيستم، توطئة لتمكينه من إصدار بطاقة انتقال مؤقتة للاعب، وذلك ما لم يفعله الاتحاد السوداني، بتركه للرفض العراقي معلقاً، وذلك يعني تحميل الاتحاد السوداني مسئولية عدم اكتمال إجراءات صدور شهادة النقل الدولية الخاصة ببكري المدينة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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