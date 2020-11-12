التربية تجيز لائحة منع العقوبات البدنية في المدارس

أجاز وزير التربية والتعليم البروفيسور محمد الأمين التوم، اللائحة الخاصّة بمنع العقوبات البدنية بكافة أشكالها البدنية واللفظية في المدارس.

Advertisements

ووصف الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عثمان شيبة، إجازة اللائحة بالإنجاز الكبير والتاريخي، لترقية وتجويد العملية التّعليميّة، وأكّد مُساهمة اللائحة بصورة كبيرة بجعل المدارس أكثر أمناً وجاذبيةً، فضلاً عن تقليل كل أنواع العنف الذي كان سائداً، وشكر جمعية (إعلاميون من أجل الأطفال) لما بذلته من جهدٍ كبيرٍ لإجازة اللائحة.

من جانبها، قالت الأمين العام لجمعية (إعلاميون من أجل الأطفال) إنعام محمد الطيب بحسب صحيفة الصيحة، إن ما تم يعتبر انتصاراً كبيراً بالاتفاقيات والقوانين بإنزالها على أرض الواقع، وأبدت ارتياحها لإجازة اللائحة، خاصّةً وأنّها ظلت حبيسة الأدراج منذ 2010م، وأشارت لمتابعة وصياغة اللائحة بمبادرة من الجمعية والمجلس القومي لرعاية الطفولة ووضعها منضدة وزير التربية لإجازتها، بعد مُشاورات مع عدة جهات ذات صلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)