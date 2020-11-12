جماهير المريخ تترقب إعلان التسيير.. ومجلس سوداكال خارج الحسابات

تترقب جماهير المريخ مخاطبات اتحاد كرة القدم السوداني مع الاتحاد الدولي لإعلان لجنة تسيير للنادي، وأكد حسين أبو قبة مقرر لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني، وعضو اللجنة الثلاثية التي كونها اتحاد الكرة لتكوين لجنة تسيير للمريخ، أنهم خاطبوا الاتحاد الدولي “الثلاثاء” بما توصلوا له من قرارات بشأن الأزمة الإدارية بالمريخ.

مبيناً أنهم جلسوا مع عدد كبير من رموز النادي واصطدموا برفض مجلس سوداكال الاجتماع معهم وتمسكوا بالاستمرار، بل ذهبوا لأبعد من ذلك، وأكدوا شرعية مجلسهم استنادًا على النظام الأساسي الذي أجازوه في الجمعية العمومية التي عقدها المجلس في الرابع من أكتوبر ، ورفض اتحاد الكرة الاعتراف بها وبمخرجاتها.

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وأوضح أبو قبة بحسب صحيفة اليوم التالي، أن مجلس سوداكال وضعهم أمام خيار واحد، تجاهلهم تماماً ورفع ما توصلوا له من قرارات في اللجنة الثلاثية للاتحاد الدولي حتى يمنحهم الضوء الأخضر للجنة تسيير للنادي، وتوقع أبو قبة أن يصلهم رد قاطع من ”الفيفا” في موعد أقصاه “الخميس”، ورأي أبوقبة أن مجلس المريخ فقد شرعيته ويمارس مهامه حاليًا بشكل تطوعي فقط..

الخرطوم (أخبار الخليج 365)