هدى عربي ترفض الغناء بعرض أزياء

رفضت المطربة هدى عربي المشاركة في الغناء بإحدى عروض الأزياء المقام بصالة “سبارك سيتي” مساء السبت المقبل. Advertisements وأفادت هدى قائلة “ليس لدي علاقة ببوستر الحفل الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي”. وختمت حديثها بحسب صحيفة الدار، بأنها من تحدد أين تذهب ولمن ستغني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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