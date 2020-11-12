شاهد بالصورة: (صفقة الموسم) إنتقال أحد أفراد الحراسة الخاص بـ(عشة الجبل) إلى مروة الدولية يثير ضجة بمنصات التواصل

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انتقل فرد الحراسة الخاص بالفنانة “عشة الجبل” ويُدعى ” مهند” من طاقم حراستها إلى طاقم حراسة الفنانة مروة الدولية بعد صفقة تمت بين الطرفين عُرفت بصفقة الموسم كما أطلق عليها متابعوا رواد المواقع الاسفيرية
وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد ذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن فرد الحراسة الخاص (بالجبلية) تلقّى عرض مغري من قِبل (الدولية) مما جعل عدد من المتابعين يضعون عدة تساؤلات بسبب ماحدث .
يُذكر أن المطربة عائشة الجبل استعانت بطاقم الحراسة بعد الحادثة التي تعرضت لها في إحدي حفلاتها والتي أثارت ضجة بوسائل الإعلام والسوشيال ميديا .
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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