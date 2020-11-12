التعقيم وتوزيع الكمامات مجاناً في حفل “الباشكاتب” بنادي الضباط

أعلنت شركة البروف الجهة المنظمة لحفل الموسيقار محمد الأمين الذي سيقام اليوم الخميس بنادي الضباط عن اكتمال كافة ترتيباتها وتجهيزاتها للحفل باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الكورونا وذلك بتوفير المعقمات وتوزيع الكمامات مجاناً على الجمهور الحضور بجانب مراعاتها التباعد الاجتماعي.

وبحسب صحيفة السوداني، أن شركة البروف الجهة المنظمة للحفل سارعت بالترتيب لهذا الحفل بعد الخلاف الذي نشب بين الموسيقار محمد الأمين ومتعهد الحفلات الشهير ابراهيم (شلضم) بسبب عدم مراعاة واتباع منظم الحفل الإجراءات الاحترازية من الكورونا خلال الحفل الأخير الذي نظمه للباشكاتب بنادي الضباط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)