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سيف الجامعة يتنازل لشكر الله في مجلس الفنانين

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أعلن الأستاذ سيف الجامعة انسحابه من مجلس إدارة اتحاد المهن الموسيقية مفسحاً فرصة المشاركة في المجلس للفنان الشاب شكرالله عزالدين وذلك بعد أن تساويا في الأصوات خلال الجمعية العمومية الأخيرة وكان لا بد من الاحتكام لإجراء جلسة انتخاب خاصة لدخول أحدهما للمجلس إلا أن سيف الجامعة حسم الأمر في الاجتماع الأول للمجلس الجديد أمس.

 

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مؤكداً انحيازه ودعمه للفنانين الشباب بضرورة وجود شكرالله ضمن تشكيلة المجلس الجديد، ووجدت مبادرة سيف الجامعة بحسب صحيفة السوداني، الثناء والتقدير من القاعدة الفنية ومن شكرالله الذي كان قد أعلن تنازله لسيف الجامعة بمجرد إعلان تساويهما في الأصوات قبل أن يحسم الجامعة الأمر في اجتماع أمس.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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