الثقافة والإعلام: “حمدوك” لم يخرج عن الأُطر الدستورية باتفاقه مع “الحلو”

أكد وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام، أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لم يخرج عن الأطر الدستورية، بتوقيعه اتفاق المبادئ مع قائد الحركة الشعبية (شمال)، عبد العزيز الحلو، وأنه كان يلعب دوره تماماً، وذلك تعليقاً على تصريحات عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي في هذا الصدد.
وقال وكيل أول الوزارة، رشيد سعيد يعقوب بحسب صحيفة الحداثة، حمدوك كان يلعب دوره تماماً، ولم يتخط المؤسسية في الدولة”، وأضاف: “لن ننجر وراء ملاحقة التصريحات حتى لا نخلق تراشقاً إعلامياً، وكل شيء سيتم حسمه في مؤسسات الدولة”.
وفي تعليقه على انسحاب الحزب الشيوعي السوداني من تحالف قوى الحرية والتغيير، قال يعقوب أنهم يحترمون قرار وموقف الحزب الشيوعي السوداني بالخروج من الحاضنة السياسية للحكومة، في وقت قطع فيه بعدم مناصبته العداء حتى وإن ذهب لخانة المعارضة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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